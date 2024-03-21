Как будет выглядеть самый большой в мире самолет. Что он будет нести

Во время глобального энергетического кризиса у ветряных электростанций есть большой потенциал: более крупные ветряные турбины будут производить больше энергии, чем обычные, но части, из которых они состоят, слишком велики, чтобы их можно было транспортировать по дороге.
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