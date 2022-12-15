Минобороны РФ: вторая за два дня шахтная МБР "Ярс" встала на дежурство в Калужской области

В Министерстве обороны РФ заявили, что вторая за два дня межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Ярс" стационарного шахтного базирования встала на боевое дежурство в Козельском ракетном соединении в Калужской области, передает РИА Новости.
В Министерстве обороны РФ заявили, что вторая за два дня межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Ярс" стационарного шахтного базирования встала на боевое дежурство в Козельском ракетном соединении в Калужской области, передает РИА Новости.
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