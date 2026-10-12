Тренер из Краснодара взял бронзу чемпионата мира по борьбе

Тренер краснодарской спортшколы олимпийского резерва № 6 Али Магомедов занял третье место на чемпионате мира по вольной борьбе среди ветеранов в Иордании, победив в решающей схватке японского спортсмена в весовой категории до 70 кг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский заговор...
- Ч "Шайтан-курьер" е...
- Петербурженку-пед...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым