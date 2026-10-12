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Царьград

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Тренер из Краснодара взял бронзу чемпионата мира по борьбе

Тренер из Краснодара взял бронзу чемпионата мира по борьбе

Тренер краснодарской спортшколы олимпийского резерва № 6 Али Магомедов занял третье место на чемпионате мира по вольной борьбе среди ветеранов в Иордании, победив в решающей схватке японского спортсмена в весовой категории до 70 кг.

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