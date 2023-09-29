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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Опубликован официальный трейлер турнира UFC 294

Опубликован официальный трейлер турнира UFC 294

Ивент состоится 21 октября в Абу-Даби, ОАЭ. Главным событием станет титульный поединок в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

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