Молдавский премьер, по традиции, возложил вину за энергокризис в Приднестровье на Москву.

© Sputnik / Osmatesco 3127 прочтений 3 дня назад Премьер-министр Молдовы Дорин Речан записал видеообращение к гражданам, живущим в Приднестровье, заявив, что в энергокризисе "виноват Кремль", но правительство Молдовы "делает все возможное для поддержания мира и согласия в стране" и "ищет решения" энергокризиса.