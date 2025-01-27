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Молдавский премьер, по традиции, возложил вину за энергокризис в Приднестровье на Москву.

Молдавский премьер, по традиции, возложил вину за энергокризис в Приднестровье на Москву.

© Sputnik / Osmatesco  3127 прочтений 3 дня назад Премьер-министр Молдовы Дорин Речан записал видеообращение к гражданам, живущим в Приднестровье, заявив, что в энергокризисе "виноват Кремль", но правительство Молдовы "делает все возможное для поддержания мира и согласия в стране" и "ищет решения" энергокризиса.

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Комментарии
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Лев Добрый
Один Орешник по зданию Правительства Молдовы и вопрос будет решён очень быстро!😜👈👍
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23 час.
Лев Добрый
Всегда надо думать, а как бы поступили США в таком положении? 🤠😱👈
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23 час.

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