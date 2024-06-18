Игроки сборной Украины попросили выйти тренера из раздевалки после поражения

Футболисты сборной Украины попросили выйти главного тренера национальной команды Сергея Реброва из раздевалки после поражения в матче группового этапа чемпионата Европы - 2024 от национальной команды Румынии.
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