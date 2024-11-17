Медведев назвал отмену санкций условием для урегулирования украинского конфликта

Одно из условий России для урегулирования ситуации вокруг Украины — отмена санкций. Но это может негативно сказаться на позиции американского сжиженного природного газа в Европе, сообщил в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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