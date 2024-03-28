Полиция Санкт-Петербурга задержала десятого члена группировки из 90-х

Напомним, что в конце зимы - начале весны этого года уголовный розыск Санкт-Петербурга в рамках работы по преступлениям прошлых лет раскрыл серию жестоких убийств, совершенных экс-лидером криминальной группировки и его сообщниками почти 30 лет назад.