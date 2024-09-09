Описана новая форма травли в российских школах

В школах стала распространяться новая форма травли — через соцсети. Ребенка, ставшего жертвой буллинга, полностью изолируют от коммуникаций с другими сверстниками, рассказала педагог, руководитель регионального преподавания Академии MAXIMUM Виктория Подсухина, ее комментарий есть в распоряжении «Ленты.