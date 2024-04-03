На первый взгляд, это обычное безе. Но ты удивишься, узнав, что приготовила эта хозяйка!

Чаще всего ни одно праздничное застолье не обходится без блюда из картофеля. Каждый раз хозяйки стараются придумать новые и оригинальные способы его подачи, чтобы придать обычному картофельному пюре некую изюминку.
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