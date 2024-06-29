Вице-премьер Стефанишина: Украина становится заложником предвыборной гонки в США

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина после дебатов кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа заявила о своей обеспокоенности, что ее страна станет заложником американской предвыборной кампании.
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