Ученые: кровоточивость десен может быть связана с развитием хронической обструктивной болезни легких

Исследование, проведенное молекулярными биологами из Китая и опубликованное в Daily Mail, показывает, что кровоточивость десен может быть связана с развитием хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).
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