В России очень высокий уровень изношенности сетей водоснабжения и водоотведения. Есть города, где этот уровень достиг чуть ли не 100%.
В России начались разговоры о том, что нужно отменить ограничения на повышение тарифов за коммуналку
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Samarium
Нельзя непрерывно доить корову и при этом не кормить ее....То. чего хотят все те, кто предлагает лишь обдирать население, реально не компенсируя даже в минимальной степени тех затрат, которые оно несет при всем при этом....Вам самим-то не страшно от всего происходящего ??/
Ответить
17 час.
Дмитрий Бакланов
Можно, если нет уверенности, что можно будет доить дольше, чем она проживет не кормленная. Ну не считают они, что их с этого бизнеса не отодвинут. Так что цель нахапать сейчас побольше, а тем кого назначат на их место достанется сдохшая корова.
Ответить
16 час.
Свежие комментарии