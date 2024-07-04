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Аргументы недели

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В России начались разговоры о том, что нужно отменить ограничения на повышение тарифов за коммуналку

В России начались разговоры о том, что нужно отменить ограничения на повышение тарифов за коммуналку

В России очень высокий уровень изношенности сетей водоснабжения и водоотведения. Есть города, где этот уровень достиг чуть ли не 100%.

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Комментарии
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Samarium
Нельзя непрерывно доить корову и при этом не кормить ее....То. чего  хотят все те, кто предлагает лишь обдирать население, реально не компенсируя даже в минимальной степени тех затрат, которые оно несет при всем при этом....Вам самим-то не страшно от всего происходящего ??/
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17 час.
Дмитрий Бакланов
Можно, если нет уверенности, что можно будет доить дольше, чем она проживет не кормленная. Ну не считают они, что их с этого бизнеса не отодвинут. Так что цель нахапать сейчас побольше, а тем кого назначат на их место достанется сдохшая корова.
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16 час.

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