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Кубок Стэнли. «Каролина» сыграет с «Нью-Джерси», «Торонто» примет «Оттаву», «Вегас» против «Миннесоты»

Кубок Стэнли. «Каролина» сыграет с «Нью-Джерси», «Торонто» примет «Оттаву», «Вегас» против «Миннесоты»

«Торонто» встретится с «Оттавой», «Вегас» будет противостоять «Миннесоте». Кубок Стэнли Первый раунд Каролина – Нью-Джерси Дата проведения 20 апреля, 22.

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