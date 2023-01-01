Нью Информ

1 299 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • TramPamPam
    изнасиловал её то же аноним...Daily Mail: на бо...
  • Алексей Казаков
    Ой ли?  Что то сомнительно!Аналитик Василеск...
  • Леонид Руси
    😀 Для жида этот праздник... не праздник...Зеленский отклони...

Артиста в маске Черного Кролика разоблачили в шоу «Новогодняя Маска + Аватар»

Артиста в маске Черного Кролика разоблачили в шоу «Новогодняя Маска + Аватар»

Объединенный праздничный выпуск шоу «Новогодняя Маска + Аватар» вышел на телеканале НТВ 31 декабря. В этом эпизоде перед зрителями выступали совершенно новые персонажи, такие как Эльф, Новогодняя Елочка, Дед Мороз, Северный Олень и Снежный Человек.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх