Артиста в маске Черного Кролика разоблачили в шоу «Новогодняя Маска + Аватар»

Объединенный праздничный выпуск шоу «Новогодняя Маска + Аватар» вышел на телеканале НТВ 31 декабря. В этом эпизоде перед зрителями выступали совершенно новые персонажи, такие как Эльф, Новогодняя Елочка, Дед Мороз, Северный Олень и Снежный Человек.