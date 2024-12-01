Трамп выдвинул на пост главы ФБР своего советника Кэша Пателя

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул своего советника Кэша Пателя на пост директора ФБР. По словам республиканца, под руководством Кэша ФБР «положит конец растущей эпидемии преступности в Америке».
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