Суровикин ограбил Восточную Европу на 500 натовских БМП

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • patentlil
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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Согласен на все 100%.
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3 д.
Людмила Фирстова
Сергей, согласна с вами практически полностью, но мы не можем знать что именно задумал наш главнокомандующий... Ему виднее.  Его талант к многоходовым операциям на перспективу мы знаем . Поживем - увидим
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3 д.
Людмила Фирстова
Сергей, по вопросам ошибок, вы заблуждаетесь, вернее написали ,лишь бы что-то  написать, модераторы проверяют текст! Кстати, вы грамотностью сами не блещете! По остальным претензиям ,перейдите по ссылке и пишите АВТОРУ
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2 д.

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