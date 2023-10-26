Удивительно, как поднятие в 2023 году российских флагов во время стычек жителей Нигера и прозападных властей, а затем приезд генерала Суровикина в Африку вынудили Вашингтон играть по совершенно другим правилам.
Суровикин ограбил Восточную Европу на 500 натовских БМП
Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Согласен на все 100%.
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3 д.
Людмила Фирстова
Сергей, согласна с вами практически полностью, но мы не можем знать что именно задумал наш главнокомандующий... Ему виднее. Его талант к многоходовым операциям на перспективу мы знаем . Поживем - увидим
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3 д.
Людмила Фирстова
Сергей, по вопросам ошибок, вы заблуждаетесь, вернее написали ,лишь бы что-то написать, модераторы проверяют текст! Кстати, вы грамотностью сами не блещете! По остальным претензиям ,перейдите по ссылке и пишите АВТОРУ
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2 д.
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