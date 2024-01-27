Путин формирует новую элиту. В нее снова войдут чудики?

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости формирования новой элиты. При этом глава государства отметил, что новая российская элита должна формироваться из участников специальной военной операции (СВО).
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