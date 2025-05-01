Врач предупредил о вреде длительных пеших прогулок без подготовки

Ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского Университета, кандидат медицинских наук Кирилл Казаков предупредил, что ходьба на большие расстояния, а тем более без должной подготовки, может вызвать нагрузку на коленные и тазобедренные суставы, особенно у людей с избыточным весом или проблемами соединительной ткани.