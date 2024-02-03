Сеймур Херш: новый план США по Украине подразумевает смену режима Зеленского

© PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ США разработали новую концепцию в отношении украинского конфликта, пишет журналист Сеймур Херш в своем блоге на Substack.
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