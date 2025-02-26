Политика как он...
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Политика как она есть

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В Литве Пушкина объявили «пропагандистом Кремля»

В Литве Пушкина объявили «пропагандистом Кремля»

Литовские политики в Вильнюсе утверждают, что на протяжении многих лет Россия воздействовала на молодежь Литвы через два учебных заведения: гимназии, носящие имена поэта Александра Пушкина и советского актера Василия Качалова.

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Сергей Андросов
Хуторские селюки! Зачем быдлу культура, их удел в стойле стоять с кольцом в носу!
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