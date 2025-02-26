Литовские политики в Вильнюсе утверждают, что на протяжении многих лет Россия воздействовала на молодежь Литвы через два учебных заведения: гимназии, носящие имена поэта Александра Пушкина и советского актера Василия Качалова.
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