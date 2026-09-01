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Газета.ру

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Посол ЕС на Украине Матернова: я больше не сплю в постели из-за ударов ВС РФ

Посол ЕС на Украине Матернова: я больше не сплю в постели из-за ударов ВС РФ

Посол Европейского союза (ЕС) на Украине Катарина Матернова сообщила, что больше не спит в кровати из-за регулярных ударов ВС РФ по Киеву.

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