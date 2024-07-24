Time: почти весь 2025 год будут сложным для Украины в случае переизбрания Дональда Трампа

Экс-лидер Белого дома сократит помощь Киеву и будет подталкивать Зеленского к мирному соглашению с РФ В Киеве опасаются, что Украину могут ожидать сложности в течение почти всего 2025 года, если бывший президент США Дональд Трамп снова станет лидером Белого дома, передает издание «Царьград», ссылаясь на Time.