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Уснув за рулем, водитель продолжал жать на педаль газа

Уснув за рулем, водитель продолжал жать на педаль газа

Авария со смертельным исходом произошла около часа ночи в Крыму на трассе «Джанкой-Красноперекопск». Выживший водитель лобового столкновения двух легковушек признался сотрудникам дорожной полиции, что отключился в связи с усталостью и не контролировал движение своей машины, которая выехал на встречную полосу и столкнулась «лоб в лоб» с другой легковушкой.

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