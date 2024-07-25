Уснув за рулем, водитель продолжал жать на педаль газа

Авария со смертельным исходом произошла около часа ночи в Крыму на трассе «Джанкой-Красноперекопск». Выживший водитель лобового столкновения двух легковушек признался сотрудникам дорожной полиции, что отключился в связи с усталостью и не контролировал движение своей машины, которая выехал на встречную полосу и столкнулась «лоб в лоб» с другой легковушкой.