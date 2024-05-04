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98-летнего ветерана поздравили парадом у дома

98-летнего ветерана поздравили парадом у дома

Новосибирцы присоединились к всероссийской патриотической акции «Эстафета Победы». В преддверии 79-летия Победы в Великой Отечественной войне офицеры и курсанты Новосибирского военного Ордена Жукова института войск национальной гвардии РФ в поселке Краснообск организовали индивидуальные поздравления для трех ветеранов Великой Отечественной войны: Ивана Алексеевича Сысоева, Михаила Егоровича Еремеева и Николая Ивановича Стрельцова.

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