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Воронежские новости

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В Ростове стартет матч «Ростов» – «Факел»: у воронежцев в составк Клейтон и Эль-Мхассани

В Ростове стартет матч «Ростов» – «Факел»: у воронежцев в составк Клейтон и Эль-Мхассани

«Ростов» и «Факел» вышли на поле в стартовых составах с вратарями Петровым и Фролкиным, матч начнется в 19:00.

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