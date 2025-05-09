Граждане Эстонии приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Ивангороде

Они вместе с россиянами почтили память своих родственников-ветеранов Международный патриотический жест проявили участники акции «Бессмертный полк» в Ивангороде – колонну возглавили граждане Эстонии, пришедшие почтить память своих родственников –ветеранов Великой Отечественной войны вместе с местными жителями.
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