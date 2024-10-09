Всего две штуки в день: учёные назвали орех, помогающий наладить работу кишечника

Всего две штуки в день: учёные назвали орех, помогающий наладить работу кишечникаУчёные выяснили, что ежедневное употребление бразильского ореха помогает наладить работу кишечника и снизить вероятность воспалительных процессов.
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