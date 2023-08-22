Русская весна

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Швейцария начинает расследование по факту попытки продажи 96 «Леопардов»

Швейцария начинает расследование по факту попытки продажи 96 «Леопардов»

Власти Швейцарии проведут расследование в отношении государственного оборонного производителя Ruag AG после его попытки продать почти сто танков Leopard немецкой Rheinmetall, в результате чего машины оказались бы на вооружении украинских военных и использовались бы в боевых действиях.

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