В офисах компаний экс-продюсера «Руки вверх!» Андрея Черкасова прошли обыски

Правоохранители провели обыски в офисах музыкального издательства «Джем» и ООО «Компания Топ 7», находящихся по одному адресу и связанных с музыкальным продюсером Андреем Черкасовым, предъявившим ранее свои права на ряд песен группы «Руки вверх!».