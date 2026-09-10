Энди Панко признан виновным в подделке паспорта для участия в чемпионате Испании в сезоне-2014/15, Маркуса Слотера не смогли вызвать в суд

В сезоне-2014/15 Маркус Слотер и Энди Панко воспользовались поддельными паспортами Экваториальной Гвинеи при участии в чемпионате Испании (в « Реале » и «Фуэнлабраде» соответственно).
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