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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энди Панко признан виновным в подделке паспорта для участия в чемпионате Испании в сезоне-2014/15, Маркуса Слотера не смогли вызвать в суд

В сезоне-2014/15 Маркус Слотер и Энди Панко воспользовались поддельными паспортами Экваториальной Гвинеи при участии в чемпионате Испании (в « Реале » и «Фуэнлабраде» соответственно).

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