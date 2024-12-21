На территории Поморья усилили контроль за безопасностью на дорогах

В эти выходные сотрудники полиции проводят массовые проверки транспортных средств жителей регионаНа аварийно-опасных участках, в том числе рядом с пешеходными переходами, проводятся профилактические рейды.
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