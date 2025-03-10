Процесс оформления сим-карт иностранцам по новым правилам в Иркутской области налажен — минцифры

В России с января 2025 года действуют новые правила продажи сим-карт иностранным гражданам. Они могут купить их только в офисах операторов связи, предоставив паспорт и СНИЛС, а также пройти регистрацию на Госуслугах и подтвердить биометрические данные.
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