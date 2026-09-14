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Царьград

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Министерство труда Азербайджана изменит график работы в Баку с 15 сентября

Министерство труда Азербайджана изменит график работы в Баку с 15 сентября

С 15 сентября в Баку вводят новый график работы госучреждений в рамках эксперимента. Три режима: 08:00-17:00, 09:00-18:00 и 09:30-18:30.

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