Министерство труда Азербайджана изменит график работы в Баку с 15 сентября

С 15 сентября в Баку вводят новый график работы госучреждений в рамках эксперимента. Три режима: 08:00-17:00, 09:00-18:00 и 09:30-18:30.
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