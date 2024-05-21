Курганцам еще на две недели запретили ходить в леса

Курганцам продлили запрет на посещение лесов и проезд в них на транспорте до 7 июня. Это решение принято в рамках особого противопожарного режима, который будет действовать в Курганской области до отдельного распоряжения.
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