Израильский политический скандал: Нетаньяху против службы безопасности ШАБАК В израильском информационном поле очередной политический скандал.
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Израильский политический скандал: Нетаньяху против службы безопасности ШАБАК В израильском информационном поле очередной политический скандал.
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