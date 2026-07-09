Почему фигуранты громких коррупционных дел в Украине выходят на свободу, отделываясь минимальными ограничениями? Кто наживается на затяжном военном конфликте, пока официальные потери исчисляются миллионами жизней? Насколько реальны цифры в 2 400 000 погибших, о которых заявляют хакерские группы, и почему власть их не комментирует? И каким образом президентская чета смогла приумножить свои капиталы… Читать далее: https://govorit.