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Говорит Европа ⚡

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Снежана Егорова: Зеленские стали миллиардерами, пока страна ложится в братские могилы

Снежана Егорова: Зеленские стали миллиардерами, пока страна ложится в братские могилы

Почему фигуранты громких коррупционных дел в Украине выходят на свободу, отделываясь минимальными ограничениями? Кто наживается на затяжном военном конфликте, пока официальные потери исчисляются миллионами жизней? Насколько реальны цифры в 2 400 000 погибших, о которых заявляют хакерские группы, и почему власть их не комментирует? И каким образом президентская чета смогла приумножить свои капиталы… Читать далее: https://govorit.

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