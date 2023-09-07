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Япония может стать пятой страной, успешно посадившей свой исследовательский модуль на Луну

Япония может стать пятой страной, успешно посадившей свой исследовательский модуль на Луну

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), после неудачного пуска новой ракеты H-3 в марте, решило использовать испытанный временем носитель для сегодняшней отправки на орбиту американского спутника XRISM и своего лунного модуля SLIM.

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