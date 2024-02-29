Начштаба обороны Британии: НАТО сокрушит слабую Россию

Высокопоставленный представитель британских вооруженных сил Тони Радакин заявил, что мир не находится на грани Третьей мировой, потому что Владимир Путин знает, что при любом конфликте с Россией НАТО окажется победителем.
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