Бойцы отряда специального назначения «Вега» группировки войск «Центр», на Покровском (Красноармейском) направлении, захватили бронеавтомобили International MaxxPro и «Козак-5» в исправном состоянии.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Бойцы отряда специального назначения «Вега» группировки войск «Центр», на Покровском (Красноармейском) направлении, захватили бронеавтомобили International MaxxPro и «Козак-5» в исправном состоянии.
Свежие комментарии