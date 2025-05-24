Обладатель шести Кубков Стэнли Марк Мессье лично поздравил форварда «Вашингтона Кэпиталз» Александра Овечкина с Призом Марка Мессье, который вручается хоккеисту, проявившему лидерские качества на льду и за его пределами.
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