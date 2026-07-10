Колесник: продажа С-400 не испортит отношения Москвы и Анкары

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что возможная перепродажа Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 одной из стран Персидского залива не способна испортить отношения между Москвой и Анкарой.
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