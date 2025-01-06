Патриарх Кирилл напомнил, что радость и полнота жизни невозможны без Бога

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождественском послании рассказал, что христиане XXI века могут попасть в Царство Божие только отвечая на любовь Бога взаимностью, поскольку каждый человек призван к счастью.
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