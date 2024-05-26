Продлеваем жизнь продуктам: что такое вакууматоры и какую модель выбрать

Polaris расширил ассортимент бытовой техники и запустил продажи новой линейки вакууматоров. Эти устройства позволяют сохранять продукты свежими и полезными в несколько раз дольше, чем при использовании обычной посуды или пластиковых контейнеров.
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