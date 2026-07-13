Студенты ННГАСУ и ВСКС взяли под контроль АЗС региона

Студенты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) совместно с региональным отделением Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) приступили к дежурству на автозаправочных станциях региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии