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Царьград

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Студенты ННГАСУ и ВСКС взяли под контроль АЗС региона

Студенты ННГАСУ и ВСКС взяли под контроль АЗС региона

Студенты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) совместно с региональным отделением Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) приступили к дежурству на автозаправочных станциях региона.

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