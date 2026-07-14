Собянин сообщил, что 100 школ получат обновлённые кабинеты физики

Более 20 тысяч московских школьников сдавали в этом году ОГЭ по физике, сообщил Сергей Собянин. Это на три тысячи учеников больше, чем годом ранее, что, по его словам, свидетельствует о растущем интересе к предмету.
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