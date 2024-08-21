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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Даже одна или две сигареты в день во время беременности могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем у новорождённого ребёнка

Исследование, опубликованное научном журнале Journal of Epidemiology and Community Health, показало, что даже лёгкое курение, то есть выкуривание одной-двух сигарет в день, может привести к серьёзным проблемам со здоровьем у новорождённых.

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