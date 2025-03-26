Если мы получим не победу, а нечто из трёх букв - то есть МИР...

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Не будет никакого мира до тех пор пока не уничтожим фашистов на территории русской земли.Автор же пытается привязать западные хотелки ,чтобы оставить рассадник бендеровщины для продолжения войны
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11 час.
А
Александр
С нами и стали разговаривать, когда врезать начали. Вот и верная дорога, товарищи! И ЧФ, а не фашистские брандеры должен быть хозяином Черного моря с базой в Одессе.
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8 час.
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