Мишустин назвал ключевого «виновника» резкого увеличения цен в России

Мишустин допустил возможность введения жестких мер для контроля цен на продуктыРоссийские власти обязаны активно взаимодействовать с рынком по вопросам продовольственных цен и, при необходимости, принимать жёсткие меры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии