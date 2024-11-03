Додон: молдаване выбрали Стояногло, Санду обогнала его за счет голосов диаспоры

Бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло выиграл президентские выборы на территории страны, конкурентка и действующий глава государства Майя Санду обошла его только благодаря голосам из диаспоры за рубежом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии